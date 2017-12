Speciale nieuwjaarsgroet van trotse Jaap Smit voor alle Zuid-Hollanders

REGIO - Met een speciale nieuwjaarsgroet wenst een trotse Commissaris van de Koning Jaap Smit alle Zuid-Hollanders een goed en gezond 2018. Die positieve boodschap geeft hij mee via Omroep West.

Nu het goed gaat in Zuid-Holland is het zaak om iedereen daarvan te laten meeprofiteren, zegt Smit. Er is dan ook volop reden om het nieuwe jaar 2018 met nieuwe energie en positivisme tegemoet te gaan.

Toch zal er de komende jaren ook het nodige veranderen. 'We kunnen niet alles houden zoals het was', zegt Smit. 'Maar we zullen met de waarden die we belangrijk vinden nieuwe vormen moeten zoeken die ons helpen om mee te gaan in de ontwikkelingen van deze tijd.'



Verkiezingen

Ook wordt 2018 het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, die op 21 maart gehouden worden. 'Een belangrijk recht, en maak er gebruik van als u daartoe een oproep krijgt. Want daarmee laat u zien dat u niet aan de kant staat, maar dat u mede-eigenaar bent van diezelfde samenleving die we met elkaar maken', zegt Smit trots.

Deze moderne tijd brengt volop vernieuwing en veranderingen met zich mee. Smit: 'Vernieuwing op het gebied van energiewinning - de energietransitie, zoals dat genoemd wordt. Vernieuwing op het gebied van woningbouwconcepten: hoe maken we slim gebruik van de ruimte? Vernieuwing op het gebied van mobiliteit: hoe zorgen we dat we nog een beetje makkelijk van A naar B kunnen gaan?'



Positief

Tot slot vraagt Smit om met nieuwe energie op een positieve manier het nieuwe jaar te beginnen. 'Er kan heel veel en er zijn heel veel kansen die we kunnen benutten. Nogmaals, ik wens u een heel goed jaar toe en vooral een goede gezondheid.'

Lees hier de integrale tekst van Jaap Smits nieuwjaarsboodschap terug