Fred Teeven: 'Ongeluk in Wassenaar kwam omdat ik zat te appen' Aanrijding auto Teeven - Foto Regio15

WASSENAAR - Fred Teeven veroorzaakte in 2015 een ernstig verkeersongeluk in Wassenaar door zijn telefoon te gebruiken achter het stuur. 'Ik zat te appen, lette even niet op en botste op mijn voorganger', zegt de voormalig staatssecretaris van Justitie zaterdag in een interview met De Telegraaf.

'Die crash op de A44 was mijn eigen schuld', bekent Teeven. 'In het oude Peugeotje van mijn vorige vriendin zat alleen een heupgordel, waardoor ik met mijn hoofd vol tegen de voorruit knalde. Ik moest onder het mes maar het was een gecompliceerde hersenoperatie met het risico op blindheid en verlammingen. De operatie op vrijdag 13 januari liep gelukkig goed af, maar leidde wel tot doofheid aan één oor.' Na een operatie en maandenlange revalidatie liep de omstreden ex-politicus deze zomer een positie bij de Raad van State mis. Daarop hij ging werken als buschauffeur. Daarnaast heeft hij met een compagnon een eigen bedrijf in internetveiligheid opgericht.

Geen politieke terugkeer VVD'er Teeven zegt geen terugkeer in de politiek te overwegen. Wel gaat hij in 2018 weer 'opnieuw om de tafel' met het Openbaar Ministerie over een eventuele terugkeer.