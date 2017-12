Deel dit artikel:











Vuurwerk ontruimde politiebureau Zuiderpark afkomstig uit Polen Het bureau werd tijdelijk ontruimd (Foto Regio15)

DEN HAAG - Het illegale vuurwerk waardoor het politiebureau Zuiderpark in Den Haag vrijdagavond tijdelijk ontruimd werd, was afkomstig uit Polen en met de post bezorgd in Den Haag. Het was in beslag genomen in een huis op de Hengelolaan in Den Haag. De politie heeft de 21-jarige bewoner aangehouden.

Vrijdag werd het politiebureau op last van de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) ontruimd omdat het vuurwerk levensgevaarlijk was. Sommige knallers waren volgens de EOD te vergelijken met een explosief. Het vuurwerk is door de EOD meegenomen en wordt vernietigd op een veilige plek. LEES OOK: Al meer dan 500 klachten over vuurwerkoverlast in Den Haag