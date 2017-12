Deel dit artikel:











Taxistandplaats bij Den Haag Centraal enige tijd afgezet na vondst verdacht pakketje De politie heeft de taxistandplaats bij Den Haag Centraal Station afgezet (Foto: Regio15) Het verdachte pakketje (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - In de buurt van de taxistandplaats aan de Rijnstraat bij het Centraal Station in Den Haag is zaterdag een verdacht pakketje aangetroffen. Het gebied werd enige tijd afgezet door de politie.

Er werd een rugzak gevonden waarna de politie gealarmeerd werd. Een speurhond van de politie heeft niets gevonden, waarna de afzetting werd opgeheven. De politie heeft een man aangehouden omdat hij niet weg wilde gaan. De afzetting had ook gevolgen voor het tramverkeer.Trams mochten niet door de Rijnstraat.