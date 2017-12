Van der Weijden wint olympisch ticket 5000 meter met persoonlijk record

NIEUWVEEN - Annouk van der Weijden heeft zich geplaatst op de 5000 meter voor de Olympische Spelen. In de openingsrit reed de schaatster uit Nieuwveen met 6.56,41 de beste tijd. Esmee Visser uit Leimuiden schaatste met een tijd van 6.56,60 naar een tweede plaats en mag daarom ook aan de start verschijnen in Zuid-Korea. Melissa Wijfje uit Ter Aar redde het met een elfde plek niet.

De 31-jarige Van der Weijden, die in 2014 in Sochi tijdens haar olympische debuut vijfde werd op de 3000 meter, reed zaterdag voor het eerst in haar carrière onder de zeven minuten. Met haar persoonlijke record hield zij onder anderen Carien Kleibeuker (6.57,23), Carlijn Achtereekte (6.58,29) en Antoinette de Jong (6.58,41) achter zich.

Ireen Wüst deed niet mee op de 5000 meter. Zij geeft de voorkeur aan de ploegenachtervolging op de Olympische Spelen en liet de kwalificatiewedstrijd daarom schieten.



Gewoon lekker rijden

'Dit is echt bizar, ik had dit van te voren niet verwacht eigenlijk', reageert Annouk van der Weijden blij verrast bij de NOS. 'Ik heb het afgelopen jaar gewoon niet zo vaak een goede vijf kilometer gereden. Ik dacht het zit er wel in, maar ik zie het wel, ik ga gewoon lekker rijden en ontspannen schaatsen en dan kijk ik hoe het komt. En het kwam heel makkelijk.'

Het is niet de eerste keer dat Van der Weijden uitkomt op de Olympische Spelen, maar toch is het nog steeds bijzonder: 'Ik heb vier jaar geleden genoten van de Spelen, ik werd daar vijfde en het was zo'n mooie ervaring en zoiets moois om mee te maken. Dat ik er nu weer sta... eerlijk gezegd geloof ik het nog niet, het moet nog even indalen', aldus Van der Weijden tegen de NOS.



Bus vol supporters

Ook Esmee Visser kan haar kwalificatie maar nauwelijks geloven: 'Het is ongelofelijk, aan het begin van het seizoen had ik echt geen enkele gedachte over de Spelen. Ik zag mijzelf daar meer over vier jaar. Ik moet nog heel veel leren, ik ben nog zo jong', zegt de 21-jarige schaatster vol ongeloof tegen de NOS.

Visser is lid van de ijsclub Nut en Vermaak uit Leimuiden, waar voormalig schaatser Bob de Jong ook lid van was. De ijsclub is met een een bus vol supporters richting Thialf gereden om de jonge Visser aan te moedigen.

LEES OOK: