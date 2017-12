Nuis tijdens Olympische Spelen ook in actie op 1500 meter

ZOETERWOUDE - Nadat hij zich vrijdagavond met een baanrecord op de 1000 meter plaatste voor de Olympische Spelen, heeft Kjeld Nuis zaterdag ook een startbewijs voor de 1500 meter in de wacht gesleept. De schaatser uit Zoeterwoude zette met 1.43,48 de winnende tijd neer, waarmee hij tijdens een directe confrontatie vlak voor concurrent Koen Verweij bleef (1.43,54).

Dankzij een sterke laatste ronde kwam Verweij tijdens het rechtstreekse duel nog in de buurt van Nuis, maar uiteindelijk was het niet genoeg voor een eerste plek. De tweede plek voor Verweij betekent echter wel dat ook hij in actie mag komen op de 1500 meter in Zuid-Korea. De titanenstrijd leverde de tweede en derde tijd ooit in Thialf gereden op.

Nuis vertelt bij de NOS dat hij zich erg sterk voelde, dat het bijna vanzelf leek te gaan: 'Ik heb het gewoon zo goed voor elkaar nu, ik sta aan die lijn zo zelfverzekerd. Ik heb geen valse starten, geen missertjes, ik begin gewoon en ik geniet echt.'





