Vuurwerk kopen? Dat kan alleen zaterdagavond nog!

REGIO - Als je van plan bent om zondag, wanneer je de laatste oliebollen en champagneflessen in huis haalt, nog even snel wat vuurwerk te kopen, dan heb je een probleem. Op oudejaarsdag mag er namelijk geen vuurwerk meer worden verkocht. Veel vuurwerkwinkels blijven zaterdagavond wel langer open.

Je bent nog niet te laat, maar als je nog vuurwerk in moet slaan, moet je haast maken. Veel winkels blijven zaterdagavond langer open, maar de sluitingstijden variëren behoorlijk.

In Den Haag kan je onder andere tot 23.00 uur bij Vuurwerkkoning Spui, Adams Vuurwerk en de Haagse Knaller terecht en tot middernacht bij Vuurwerkhal Laakhaven en Cash en Carry. In plaatsen als Gouda, Delft en Leiden sluiten de meeste winkels al om 21.00 of 22.00 uur de deuren, maar kijk voor de juiste sluitingstijden vooral even op de website van de vuurwerkwinkel bij jou in de buurt.

LEES OOK: