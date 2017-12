Ontsteken vreugdevuren in Den Haag onzeker door verwachte wind

DEN HAAG - Het is nog onzeker of de vreugdevuren van Scheveningen en Duindorp zondagavond zullen worden ontstoken. Door de verwachte wind kan het te gevaarlijk worden om zo'n enorm vuur door te laten gaan.

Politie, justitie en de gemeente Den Haag overleggen met de organisaties van de vreugdevuren over de te nemen beslissing. Wanneer die beslissing valt, is niet duidelijk: 'Ze kunnen het bij wijze van spreken nog een minuut voordat we gaan ontsteken, afblazen', laat Wesley IJzendoorn van Vreugdevuur Scheveningen weten.

'Het is gewoon afwachten. Het zal echt op de grens liggen van net te harde of net niet te harde wind', vertelt Wesley. In paniek is Vreugdevuur Scheveningen echter niet en er wordt vol goede moed doorgebouwd aan de stapel brandhout. 'Uiteindelijk zal het vast allemaal goedkomen', aldus een optimistische Wesley.

