Achtervolging na inbraak Brabant eindigt in Nootdorp De auto van de verdachten (Foto: Regio15)

NOOTDORP - Zaterdagavond zijn er twee verdachten van een inbraak in Noord-Brabant na een achtervolging staande gehouden op de Brasserskade in Nootdorp. Een van de verdachten is aangehouden, de ander is gevlucht.

Het signalement en het vervoermiddel van de verdachten was bekend bij de politie. Toen zij eerder op de avond gespot werden, negeerden de twee een stopteken en gingen er vandoor. Er volgde een achtervolging door meerdere politie-eenheden. Ook werd er een politiehelikopter ingezet. Na de aanhouding is er met man en macht gezocht naar de verdachte die wist te vluchten. De verdachte is nog niet gepakt.