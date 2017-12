Deel dit artikel:











Felle uitslaande brand in bijgebouw atletiekvereniging Gouda Brand in een bijgebouw atletiekvereniging aan de Groene Zoom (Foto: AS Media)

GOUDA - Bij een atletiekvereniging aan de Groene Zoom in Gouda heeft een fikse brand gewoed in een bijgebouw. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken.

In het bijgebouw stonden verschillende materialen opgeslagen van de vereniging. Het gebouw ernaast heeft geen schade. Het sein brand meester is ondertussen afgegeven, wat betekent dat de brand onder controle is. De brandweer gaat nu nablussen en controles uitvoeren. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en is op zoek naar drie 16-jarige jongens die zich verdacht zouden hebben gedragen. Getuigen die meer informatie hebben kunnen contact opnemen met de politie.