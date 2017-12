Politie haalt rijdend wrak van weg in Gouda

GOUDA - De politie heeft in de nacht zaterdag op zondag een rijdend wrak van de weg gehaald. De automobilist reed op de A12 bij Gouda en werd tot stoppen gedwongen omdat hij geen verlichting had.

De agenten waren verbaasd over de staat van de auto. De bestuurder vond het zelf geen probleem. Tegen de agenten zei hij 'maar meneer het is maar een klein stukje naar huis'. De man kreeg drie bekeuringen en de auto is weggesleept. Pas na herkeuring bij de RDW mag de auto de weg weer op.