Politie neemt illegaal vuurwerk in beslag in Katwijk Foto: Facebook politie Katwijk

KATWIJK - In een woning in Katwijk heeft de politie zaterdagavond 250 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat meldt de politie Katwijk op Facebook.

Het is niet bekend in welke straat het vuurwerk werd gevonden. Het vuurwerk werd aangetroffen tijdens een controle.