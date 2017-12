Deel dit artikel:











Warmste Oudejaarsdag ooit, maar het voelt wel koud aan Foto: Huub Mizee

DEN HAAG - Het is zondag officieel de warmste Oudejaarsdag ooit gemeten. Volgens weeronline.nl was het in De Bilt om 10:00 uur 12,5 graden. Het record stond op 12,3 graden, gemeten in 2006. Bij het meetstation van het KNMI in Voorschoten was het zondagochtend om 11:00 uur 11,9 graden.

Door een stevige zuidwestenwind en buien voelt het zondag minder warm aan dan de thermometers aanwijzen. Rond de jaarwisseling moet bij het afsteken van vuurwerk rekening worden gehouden met veel wind. In het kustgebied staat rond middernacht een krachtige tot harde wind (6-7 Bft.) Het advies is om de flessen van waaruit de vuurpijlen worden geschoten te verzwaren met zand zodat ze niet kunnen omwaaien.