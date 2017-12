Op Oudejaarsavond geen treinen, bussen en trams na 20.00 uur

DEN HAAG - Wie zondagavond na 20.00 nog ergens heen wil, moet met de fiets of de auto gaan. Bijna al het openbaar vervoer stopt op Oudejaarsdag rond 20.00 uur met rijden. Op maandag 1 januai rijden er vanaf 01.00 uur weer wat nachttreinen en op sommige plekken gaan er ook nachtbussen rijden.

Connexxion laat weten dat de laatste bussen bijna allemaal vertrekken tussen 19.00 uur en 20.00 uur. In de regio vervallen alle ritten die na die tijd zouden zijn. Bekijk hier de laatste ritten in de regio Haaglanden. Volgens de NS vertrekken er na 20.00 uur geen treinen meer.

Ook Arriva laat weten dat vanaf 20.00 uur geen bussen rijden. De laatste bussen van HTM vertrekken ook rond 20.00 uur. De laatste trams rijden rond 20.30 uur weg van hun beginpunt.

Nieuwjaarsdag volgens zondagsdienstregeling





De eerste bussen en trams van de HTM vertrekken op Nieuwjaarsdag rond 09.00 uur vanaf het beginpunt. Connexxion, Arriva en de NS rijden op Nieuwjaarsdag volgens de zondagsdienstregeling. Wat dat precies betekent, verschilt per reis. Bussen en treinen beginnen in ieder geval op veel plekken later met rijden dan op een doordeweekse dag.