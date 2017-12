Deel dit artikel:











Verbij uit Hoogmade krijgt aanwijsplek voor olympische 1000 meter Kai Verbij. (Foto: Orange Pictures)

HOOGMADE - Kai Verbij uit Hoogmade heeft voor de olympische 1000 meter in februari in Zuid-Korea een aanwijsplek gekregen. De 23-jarige schaatser van Team Plantina moest zich bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), dat de afgelopen week in Thialf werd gehouden, afmelden wegens een spierblessure in zijn bovenbeen. Hij was tijdens zijn race op de 500 meter (tweede, goed voor een startbewijs op deze afstand), geblesseerd geraakt.

De voorkeurspositie van Verbij, de huidige klassementsleider op de 1000 meter in de wereldbeker, gaat ten koste van zijn ploeggenoot Thomas Krol. Hij valt als nummer drie op de 1000 meter, achter Kjeld Nuis uit Zoeterwoude en Koen Verweij, nu buiten de definitieve schaatsselectie voor Pyeongchang 2018. Patrick Roest uit Lekkerkerk profiteerde daarentegen van het wegvallen van Krol in de selectievolgorde en mag als nummer drie van de 1500 meter alsnog meedoen aan de olympische schaatsmijl. Ook Jan Blokhuijsen mag als laatste in de zogenoemde 'matrix' naar Zuid-Korea, voor de ploegachtervolging en de 5000 meter (derde).