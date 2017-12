Deel dit artikel:











Drama familie uit Zoetermeer: vader en 4-jarige zoon komen om (Foto: Reggestreekfotografie)

ZOETERMEER - Een 46-jarige man uit Zoetermeer is zaterdagavond met zijn 4-jarige zoon voor de trein gesprongen in Haarle in Overijssel. De twee overleefden dat niet.

De man verbleef met andere familieleden in een bungalowpark in de omgeving. Rond 21.30 uur werd de vermissing van de man en zijn zoontje gemeld. Agenten vonden de lichamen op het spoor aan de Oude Deventerweg. Een getuige had gezien hoe de man met zijn zoon op de arm voor de trein sprong. De nabestaanden van de twee zijn opgevangen. 'Diep triest'





Charlie Aptroot, burgemeester van Zoetermeer, reageert op Facebook en Twitter op de gebeurtenis. Hij noemt het 'diep triest' voor de omgekomen man, zijn zoontje en de nabestaanden. 'Ik leef zeer met ze mee. Familie gesproken, voor allen onvoorstelbaar.' Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.