Raymond Oosterbaan eerste bij 100 meter ijszwemmen

GOUDA - Raymond Oosterbaan uit Gouda is eerste geworden bij het eerste landelijkse kampioenschap ijszwemmen op de 100 meter.

De wedstrijd werd gehouden in de Amsterdamse Amstel. Het water was onder de 5 graden dat als ijswater beschouwd mag worden. 'Ben echt super blij, had niet verwacht dat ik zo snel zou zijn', aldus Oosterbaan

Op de 200 meter wist Oosterbaan 2e te worden en op de 1000 meter behaalde hij een 4e plek.





Kijk hier het verslag van vrijdag waarin hij aan het voorbereiden is.