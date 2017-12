Deel dit artikel:











Twee bewoners naar ziekenhuis met koolmonoxidevergiftiging Foto: Mizzle Media

VALKENBURG - In een woning in Valkenburg is zondagmiddag koolmonoxide vrijgekomen. Twee mensen zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Toen de brandweer metingen verrichtte na een melding over een gaslucht werd koolmonoxide (CO) gemeten in de woning en in het huis van de buren. Beide woningen zijn daarop geëvacueerd. De bewoners zijn nagekeken in de inmiddels aangekomen ambulances. Uiteindelijk zijn twee mensen vervoerd naar het ziekenhuis. De dierenambulance heeft zich ontfermd over de dieren die in de huizen aanwezig waren. Het is niet bekend waar de koolmonoxide vandaan komt. Ook is nog niet bekend wanneer de bewoners terug naar huis kunnen. LEES OOK: Felle uitslaande brand in bijgebouw atletiekvereniging Gouda