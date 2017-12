Atletiekvereniging Gouda aangeslagen na brand, maar zit niet bij de pakken neer

Brand in een bijgebouw atletiekvereniging aan de Groene Zoom (Foto: AS Media)

GOUDA - Verdriet bij Atletiekvereniging Gouda na de brand in de opslagruimtes van de club. Alle materialen zijn verbrand, en ook de tenten die worden gebruikt voor het NK Masters toernooi dat sinds 2016 bij AV Gouda wordt gehouden. Verenigingen uit de regio hebben al hulp aangeboden.

Zaterdagavond brandden de twee opslagloodsen van de club af. 'Alles is weg', vertelt voorzitter Marleen Verbruggen, 'zowel de trainingsmaterialen, de hordes, de kogels, de disci, als al het gereedschap wat we gebruiken om de boel te onderhouden.'

'We gaan overleggen met het bestuur hoe nu verder, want we willen wel dat de leden kunnen blijven sporten,' aldus Verbruggen. Een aantal van die leden komt zondagochtend langs om de schade te bekijken. 'Dit doet emotioneel wel wat,' zo zegt één van hen.





Verzekerd

Atletiekclubs uit onder meer Reeuwijk hebben hulp aangeboden. 'Dat waarderen we zeer, dat is ongelooflijk,' zegt Verbruggen. AV Gouda is wel verzekerd, maar de voorzitter weet niet zeker of alles gedekt is.

In juni wordt weer het NK Masters gehouden in Gouda. 'Dat was dit jaar voor het eerst, en we gaan dat nog twee keer doen. We hebben daarvoor onder meer tenten en extra materialen gekocht, dat lag hier ook. Daar moeten we ook een oplossing voor zoeken.'



Aangestoken

Het vuur is zeer waarschijnlijk aangestoken. Getuigen hebben drie jongelui weg zien rennen. De recherche onderzoekt de zaak.