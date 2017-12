Kijk hier mee naar de opbouw van de vreugdevuren

DEN HAAG - Ze worden steeds hoger: de vuurstapels voor de twee grote vreugdevuren van Duindorp en Scheveningen. Vanuit huis kan je zondag via de webcams van ScheveningenLive meekijken naar de opbouw van de stapels.

Het is nog onzeker of de vreugdevuren van Scheveningen en Duindorp ook echt zullen worden ontstoken vanavond. Door de harde wind kan het te gevaarlijk worden.

Politie, justitie en de gemeente Den Haag overleggen met de organisaties over de risico's en eventuele te nemen maatregelen. De burgemeester wordt geadviseerd en neemt uiteindelijk de beslissing of de vuren aanmogen. Wanneer die beslissing valt, is nog niet duidelijk.

Kijk hier naar de webcam van Scheveningen.

Kijk hier naar de webcam van Duindorp.

