Oudejaarsconference Sjaak Bral wordt ondertiteld

DEN HAAG - De oudejaarsconference van Sjaak Bral die op oudejaarsavond wordt uitgezonden op TV West, wordt dit jaar ondertiteld voor doven en slechthorenden. Omroep West heeft dit besloten omdat er veel vraag was naar ondertiteling van 'Vaarwel 2017', zoals de conference heet.

Volgens Sjaak Bral is er veel te vertellen over 2017; het jaar waarin we te maken kregen met een maalstroom van nieuws dat soms nep bleek te zijn. De Hagenaar is de enige Nederlandse cabaretier die al twintig jaar lang elk jaar onafgebroken een oudejaarsconference naar de theaters brengt. De oudejaarsconference is een echte Nederlandse traditie, die begin jaren vijftig werd bedacht door de Haagse cabaretier Wim Kan.

De voorstelling van Sjaak Bral duurt anderhalf uur. Hij wordt op oudejaarsavond volledig uitgezonden op TV West vanaf 19:00 uur en gaat daarna in de herhaling.

LEES OOK: Knallend het nieuwe jaar in: dit doet Omroep West rond de jaarwisseling