15-jarige Layla droomt van professionele dartcarrière

DEN HAAG - De dartwereld maakt zich op voor de WK-finale maandagavond tussen Phil Taylor en Rob Cross. Michael van Gerwen en Haagse trots Raymond van Barneveld haalden dit jaar de finale niet. Ze zorgden er wel voor dat darten in Nederland nog meer op de kaart kwam te staan. Een van de jongere darttalenten in Nederland is de 15-jarige Layla Brussel uit Den Haag.

Zo'n drie jaar geleden begon ze serieus met darten. Inmiddels haalt Layla allerlei prijzen op EK's en WK's voor de jeugd.

Om te trainen en competitie te spelen is Layla bijna elke dag in de kroeg te vinden. Dat was in het begin wel even wennen voor haar moeder Carmen Brussel. 'Ik denk niet dat iedere moeder het leuk vindt als je dochter van dertien in de kroeg moet trainen.' Thuis trainen kan ook wel, maar in de kroeg kan Layla zich beter voorbereiden op de echte toernooien in cafés.



Hartstikke vet

Ooit hoopt Layla mee te doen aan het grote WK op tv. 'Het lijkt me echt hartstikke vet als je daar staat met alle grote namen. Maar er is nog wel een heel lange weg te gaan.'

