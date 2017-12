Zware windstoten: pas op met het afsteken van vuurwerk

DEN HAAG - Wie vanavond in Den Haag en Scheveningen vuurwerk wil afsteken, wordt aangeraden om extra voorzichtig te zijn. Met name in deze regio worden zware windstoten verwacht. Den Haag krijgt te maken met windkracht 7. Aan zee kunnen windstoten voorkomen van 85 kilometer per uur.

'Dat is niet extreem voor deze tijd van het jaar, maar officieel noemen we dat wel zware windstoten', benadrukt weerman Reinier van den Berg van weer.nl. 'De consument zal waarschijnlijk gewoon vuurwerk gaan afsteken, maar het is niet zonder risico's. De kans dat er flessen met vuurpijlen omvallen of de pijlen onverwachts een andere richting op worden geblazen is wel relatief groot', legt hij uit.

De zware windstoten hebben ook gevolgen voor de vreugdevuren en de vuurwerkshows in Den Haag. Evenementen houden vaak een limiet aan van windkracht 7. Zondagavond werd besloten om de vuurwerkshow in het stadsdeel Laak te annuleren. Over de twee andere vuurwerkshows in Den Haag, op de Hofvijver en in Scheveningen, wordt later een besluit genomen.

