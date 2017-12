Deel dit artikel:











Vuurwerkshow Laak afgelast vanwege harde wind

DEN HAAG - De vuurwerkshow in Laak in Den Haag is afgelast in verband met de onstuimige weersomstandigheden en de harde wind. Dat laat een woordvoerder van de gemeente weten aan Omroep West. 'De veiligheidsrisico's voor Laak zijn te groot in verband met de ligging middenin de wijk en de nabijheid van bebouwing.'

De afgelasting is de uitkomst van overleg tussen de driehoek, de provincie, de hulpdiensten en andere betrokkenen. Voor de twee andere vuurwerkshows, op de Hofvijver en op Scheveningen, wordt later een besluit genomen. Daartoe worden de windsnelheden constant gemeten en bezien of de normen al dan niet worden overschreden. 'Ik vind het ontzettend vervelend voor alle vrijwilligers in Laak die zich hard gemaakt hebben voor het initiatief van de vuurwerkshow, dat echt vanuit de bewoners zelf kwam. Ik ben vandaag bij ze langs geweest en heb ze persoonlijk bedankt voor hun inzet. Samen hebben we de hoop uitgesproken dat het volgend jaar alsnog door kan gaan', aldus burgemeester Pauline Krikke.

Vreugdevuren Of de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen vanavond aangestoken mogen worden, is ook nog niet duidelijk. Door de harde wind kan dit te gevaarlijk worden. Politie, justitie en de gemeente Den Haag overleggen met de organisaties over de risico's en eventuele te nemen maatregelen. De burgemeester neemt hier later vandaag een beslissing over. LEES OOK: Zware windstoten: pas op met het afsteken van vuurwerk