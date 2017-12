Wereldrecord voor Duindorpse vuurstapel en hij mag gewoon in brand

DEN HAAG - Duindorp heeft de grootste vuurstapel gebouwd, wint daarmee van Scheveningen en behaalt een wereldrecord. Dat heeft Ed Vermeer, de 'meter' van de stapels, zondagavond bekendgemaakt. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de stapels om middernacht gewoon aangestoken mogen worden, dit was door de harde wind eerder nog onzeker.

Jaarlijks worden op het Noorderstrand van Scheveningen en het Zuiderstrand bij Duindorp grote torens van pallets gebouwd, die met de jaarwisseling als vreugdevuur in vlammen opgaan. Bij het meten gaat het om twee dingen: de hoogte en het volume. De stapel van Duindorp is 29 meter 40 hoog en die op Scheveningen is 'slechts' 25 meter 10. Dat maakt Duindorp een hele duidelijke winnaar.

Vermeer neemt het meten heel serieus. 'Ik heb het zo nauwkeurig mogelijk gedaan, zodat er achteraf geen gedoe om komt', zegt hij tegen Omroep West. Hij gaat zelfs nog een definitieve berekening maken, maar aan de einduitslag zal dat niets veranderen. Duindorp is en blijft de winnaar.



Vuurwerkshows

Het doet Vermeer wel een beetje pijn. Hij is zelf een Scheveninger en had zijn dorp de overwinning gegund. 'Jammer, maar ik wilde het wel eerlijk doen', zegt hij. De Duindorpse stapel krijgt een plek in het Guiness Book of Records. Het oude record stond op een stapel met een inhoud van 8600 kubieke meter. Scheveningen heeft dit jaar 9000 kuub behaald en Duindorp 9700 kuub.

Eerder op de dag was het door de harde wind nog de vraag of de stapels wel in brand gestoken mochten worden. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de stapels op dit moment niet ter discussie staan en gewoon aangestoken mogen worden, tenzij het weer dramatisch verslechtert. De vuurwerkshow in Laak is wel afgelast. Of de vuurwerkshows op Scheveningen en de Hofvijver doorgaan wordt later vanavond besloten.

