Vuurwerkshow Hofvijver gaat door, Schevenings vuurwerk niet Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - De vuurwerkshow op Scheveningen gaat niet door, dat heeft de gemeente Den Haag aan Omroep West laten weten. Bij de Hofvijver gaat de vuurwerkshow om 24.00 uur wel gewoon door. Eerder deze avond werd de show in Laak afgelast en was het de vraag of de andere shows door zouden gaan.

'De vuurwerkshow op Scheveningen gaat niet door in verband met de harde wind en zware windstoten direct aan de kust', laat een woordvoerder weten. ZIE OOK: TV West Livestream: Vreugdevuren Scheveningen en Duindorp Het was ook nog de vraag of de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp vanavond wel door konden gaan. Een woordvoerder van de gemeente liet weten dat de stapels gewoon aangestoken mogen worden.

Situatie rond vuurstapels beter beheersbaar 'De vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp gaan wel door, omdat de situatie rond vuurstapels op de grond beter beheersbaar is dan bij vuurwerk dat de lucht in gaat', laat de woordvoerder weten. De vuurstapel in Duindorp: