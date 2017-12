Deel dit artikel:











Oudejaarsconference Sjaak Bral gemist? Terugkijken kan hier! Oudejaarsconference 'Vaarwel 2017' van Sjaak Bral

DEN HAAG - 2017 was het jaar waarin Nederland werd geteisterd door een maalstroom van nieuws. Echt en onecht. Dat en meer concludeert Sjaak Bral in zijn oudejaarsconference 'Vaarwel 2017'. De volledige show was op oudejaarsavond te zien op TV West.

Mocht je hem hebben gemist, dan kun je hier terugkijken. Sjaak Bral is de enige Nederlandse cabaretier die al ruim twintig jaar lang jaarlijks en onafgebroken een oudejaarsconference brengt. In de show wordt het nieuwsjaar 2017 vakkundig door Sjaak gefileerd en, overgoten met een lach, opgediend. Volg alles over de jaarwisseling in de regio in ons liveblog.