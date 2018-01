Deel dit artikel:











Opperrechter: zelfmoord gifdrinkende Praljak nauwelijks te voorkomen Praljak neemt het gif | Beeld: EVN

DEN HAAG - De zelfmoord van de Kroaat Slobodan Praljak bij het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag was nauwelijks te voorkomen. Dat concludeerde de Gambiaanse opperrechter Hassan Jallow, die op verzoek van het hof onderzoek deed. Praljak dronk gif in de rechtszaal en overleed niet veel later.

Volgens de rechter was er geen informatie bekend die erop kon wijzen dat de oud-militair het gif kaliumcyanide in bezit had. Jallow stelde volgens een verklaring van het tribunaal dat het middel 'zelfs bij de meest intensieve doorzoekingen van personen of cellen' verborgen had kunnen blijven. Dat komt onder meer door 'de kleine omvang van het object en de beperkingen in de regels over intensieve doorzoekingen'. Doordat de uitspraak live te bekijken was, kon Praljak zich voor het oog van de wereld van het leven beroven. Volgens Jallow is nog onduidelijk hoe de Kroaat het gif kon krijgen. 'Het lopende strafrechtelijk onderzoek van de Nederlandse autoriteiten kan daar mogelijk licht op werpen.' Het moment dat hij het gif nam:



Wie was Slobodan Praljak? Praljak was tijdens de Bosnische burgeroorlog een generaal bij de strijdkrachten van Herceg-Bosna. Het ministaatje had zich onafhankelijk verklaard van Bosnië-Herzegovina. Met steun van Kroatië vocht het ministaatje Herceg-Bosna tegen Bosnië-Herzegovina. Tijdens dat conflict richtten Praljaks troepen slachtingen aan onder de moslimbevolking van Bosnië-Herzegovina (1992-1995). In 2013 werd Praljak, die sinds 2004 vast zat, onder meer veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid en overtredingen van het oorlogsrecht. Op 29 november stond Praljak, samen met vijf andere Bosnisch-Kroatische leiders, in hoger beroep terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog. LEES OOK: Vijf vragen: hoe kon de veroordeelde Slobodan Praljak zichzelf vergiftigen?