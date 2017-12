Politie staat minuut stil bij vorig jaar overleden collega Mario

DEN HAAG - Oud en Nieuw is een feest, maar voor de politie is het dit jaar ook een moment om terug te kijken naar de jaarwisseling van vorig jaar. Agent Mario overleed toen na een aanrijding.

Wijkagent Oosterheem laat weten dat er na de briefing een minuut is stilgestaan bij 'de collega die vorig jaar tijdens de jaarwisseling is omgekomen'.



Mario werd vorig jaar geschept door een 27-jarige vrouw in een auto. Hij overleed later in het ziekenhuis. Alle politiewagens en -motoren reden de dagen daarna met rouwlinten ter nagedachtenis aan Mario.

In het korpsblad van de politie werd onlangs teruggeblikt op de tragische gebeurtenis. 'Hij was iemand met passie voor zijn werk,' aldus een van zijn collega's uit het team. 'En met ongelooflijk veel humor, want hij nam graag iedereen in de maling.' En ook: ''Dit verdriet zullen we voor altijd met elkaar delen. Er is een lege plek, een lege stoel (...). Oud en Nieuw wordt nooit meer hetzelfde. Maar de mooie herinneringen aan Mario neemt niemand ons af.'



