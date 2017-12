Deel dit artikel:











Brand in opslag kinderdagverblijf Oegstgeest Foto: Unity

OEGSTGEEST - Op het terrein van een kinderdagverblijf in Oegstgeest is op oudejaarsavond een brandje geweest in de schuur. De complete inhoud van de schuur ging daarbij in vlammen op. Dat meldt mediapartner Unity.

Het gebeurde even voor half acht op de Aert van Neslaan in Oegstgeest. Het vuur is door de brandweer geblust. Volgens ooggetuigen stonden er onder meer tafels, stoeltjes en speeltoestellen in de opslag.