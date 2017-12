Michael Boogerd, Jochem Myjer en ADO Den Haag wensen je een geweldig 2018

Nieuwjaarsvuurwerk op de Hofvijver in Den Haag (Foto: ANP)

DEN HAAG - Omroep West wenst iedereen een heel erg gelukkig nieuwjaar! En wij natuurlijk niet alleen. Op sociale media zijn er veel mensen en organisaties die elkaar een fijn 2018 wensen. Bijvoorbeeld Jochem Myjer, maar ook ADO Den Haag en de HTM!

De Haagse oud-wielrenner Michael Boogerd is er met zijn Nieuwjaarswensen even voor half twaalf vroeg bij.



ADO Den Haag wenst de fans met een filmpje een 'Happy New Year'.De Haagse 'behangkoning' John van Zweden houdt van iedereen.Charlie Aptroot, burgemeester van Zoetermeer, wil dat iedereen aardig naar en respectvol voor elkaar is.De HTM wenst iedereen een 'reislustig' 2018.Maar niet alleen bekenden wensen iedereen het beste. Ingje bijvoorbeeld maakte een mooie video.Simone is aan de Westlandse kust. Ze geniet van het mooie uitzicht.Guy wenst ook iedereen een gelukkig nieuwjaar.En ook zanger Dinand Woesthoff heeft zin in 2018.De Leidse cabaretier Jochem Myjer vindt het einde van het jaar een mooi moment om een punt te zetten en een 'nieuwe zin te beginnen'.NOS-presentator Ron Fresen haalt zijn beste Haagse accent uit de kast.