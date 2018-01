Deel dit artikel:











Teller autobranden staat op 36, meeste in Den Haag (bekijk op kaart) Voertuigbrand Assumburgweg Den Haag (foto: Regio15)

REGIO - De brandweer heeft in onze regio rond middernacht al meer dan dertig keer uit moeten rukken voor voertuigbranden. In Den Haag zijn er tot nu toe 24 meldingen binnengekomen. Ook in Zoetermeer, Boskoop, Pijnacker, Leidschendam, Moerkapelle, Katwijk en Rijswijk gingen voertuigen in vlammen op. Omroep West houdt deze jaarwisseling de meldingen van voertuigbranden in de gaten en brengt ze op onderstaand kaartje in kaart.

Afgelopen jaarwisseling (2016/2017) kreeg de brandweer 40 meldingen van voertuigbranden binnen. Voor het eerst sinds twee jaar steeg dat aantal.

