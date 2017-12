Cameraman RTL Nieuws bekogeld met vuurwerk: 'Waarom moet dat nou?'

DEN HAAG - Een cameraman is tijdens de jaarwisseling bekogeld met zwaar vuurwerk in de Haagse Schilderswijk. Dat bevestigt zijn werkgever, ENG Company, aan Omroep West.

De cameraman was aan het werk om een reportage over buurtvaders te draaien voor RTL Nieuws. Hij was samen met verslaggever Eelco Hiltermann op pad toen hij in de buurt van de 's-Gravenzandelaan met de Hillegondastraat werd bekogeld. Hiltermann zegt tegen Omroep West dat ze net begonnen waren met de opnames toen er iets naar ze gegooid werd. 'Ik hoorde een enorme knal, wat er precies is gegooid weet ik niet.'



'Vervelend incident'

De cameraman heeft aangifte gedaan van mishandeling bij de politie en is nagekeken in het ziekenhuis. Hij heeft volgens zijn werkgever een 'vervelende piep' in zijn oor overgehouden aan het incident. Hiltermann zelf mankeert niks, hij droeg oordoppen. Zijn werkgever laat weten dat ze 'pissig' zijn over de aanval. 'Waarom moet dat nou?' vraagt zij zich af. De komende dagen moet blijken of er blijvende schade is.

Hiltermann baalt dat zijn collega dit is overkomen, ook vindt hij het vervelend voor de buurtvaders: 'Zij doen er veel aan om de buurt veilig te houden en dat wordt verpest door een of twee rotjongens.' De politie kon niet zeggen of er mensen zijn aangehouden.

LEES OOK: LIVEBLOG Oud en Nieuw: Vreugdevuren en voertuigbranden