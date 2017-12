15.000 bezoekers bij vuurwerkshow Hofvijver

DEN HAAG - De vuurwerkshow bij de Haagse Hofvijver heeft 15.000 bezoekers getrokken. Dat meldt de gemeente Den Haag. Lang was onduidelijk of het vuurwerkspektakel door kon gaan vanwege de hevige wind.

Vorig jaar kwamen nog ruim 10.000 bezoekers op de show af. De vuurwerkshow in Den Haag gold dit keer als het 'Nationaal Aftelmoment'. Vorig jaar was dat in Amsterdam.



De vuurwerkshow op Scheveningen ging niet door in verband met de harde wind en zware windstoten direct aan de kust.

