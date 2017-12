Deel dit artikel:











Fietser gewond na aanrijding, automobilist rijdt door Ongeluk op de Laan van Meerdervoort (foto: Regio15) Ongeluk op de Laan van Meerdervoort (Foto:Regio15)

DEN HAAG - Een fietser is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de kruising van de Laan van Meerdervoort en de Laan van Eik en Duinen in Den Haag. De bestuurder van de auto is na het ongeluk doorgereden, dat bevestigt de politie aan Omroep West.

Het slachtoffer is na de aanrijding met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De kruising was enige tijd afgesloten voor onderzoek door de politie. De politie weet nog niet in welke richting de automobilist is weggereden. 'Dat zal moeten blijken uit getuigenverklaringen', aldus een woordvoerder.