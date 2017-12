Deel dit artikel:











Buurtbewoner negeert vrijwillige vuurwerkzone: 'Wij steken altijd vuurwerk af' Screenshot Omroep West

DEN HAAG - In heel Nederland wordt bij de jaarwisseling veel vuurwerk de lucht in geknald. Maar niet in een paar straten in de Haagse wijk Marlot. De straten zijn namelijk aangemeld als vrijwillig vuurwerkvrije zone.

Initiatiefnemer Wouter Metz is tevreden. Het blijft namelijk rustig. 'Dat was de bedoeling ja. Het moet nog steeds een feestje zijn, maar dan zonder al te veel knalvuurwerk.' Maar niet iedereen is blij met de vuurwerkvrije zone. Eén buurtbewoner brengt namelijk 'gewoon' zijn ingekochte vuurwerk tot ontploffing. 'Ik vind het geen onzin als iedereen het daarmee eens is', zegt hij. 'Maar wij steken altijd vuurwerk af en wij zijn er ook helemaal niet in gekend.'

'De buren weten allemaal dat wij ieder jaar vuurwerk afsteken' De man kreeg naar eigen zeggen tijdens Kerst een e-mail, waarin stond dat zijn wijk een vuurwerkvrije zone was. Hij gaat gewoon verder met het afsteken van vuurwerk. 'De buren weten allemaal dat wij ieder jaar vuurwerk afsteken. Waarom zouden ze dat dan nu ineens niet goed vinden?' Het is nog niet zeker dat de wijk volgend jaar weer aangemeld wordt als vuurwerkvrije zone. Dat hangt van de bewoners af. Initiatiefnemer Metz: 'Dat gaan we allemaal nog overleggen.' LEES OOK: Teller autobranden staat op 32, meeste in Den Haag (bekijk op kaart)