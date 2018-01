SAMENVATTING: Jaarwisseling met ruim 30 autobranden en geweld tegen hulpverleners

REGIO - De jaarwisseling in de regio Den Haag, Gouda, Leiden en Alphen aan den Rijn heeft ruim dertig voertuigbranden opgeleverd. De meeste auto’s gingen in en rond Den Haag in vlammen op.

Er was, opnieuw, ook geweld tegen hulpverleners. Bij de vorige jaarwisseling leidde het bekogelen van hulpverleners met vuurwerk tot veel debat in de samenleving. Een Haagse agent sprak er zelfs over in de Tweede Kamer.

Ditmaal werden surveillerende agenten op het Kaapseplein in Den Haag door jongeren onder vuur genomen. Twee personen werden hierbij aangehouden.



Voertuigbranden

De brandweer moest meer dan dertig keer uitrukken voor voertuigbranden. In Den Haag werden er ruim twintig geteld. Ook in Zoetermeer, Boskoop, Pijnacker, Leidschendam, Moerkapelle, Katwijk en Rijswijk gingen voertuigen in vlammen op. Omroep West hield deze jaarwisseling de meldingen van voertuigbranden in de gaten en bracht ze samen op een kaart.

Een cameraman van RTL Nieuws werd tijdens de jaarwisseling bekogeld met zwaar vuurwerk in de Haagse Schilderswijk. Dat bevestigde zijn werkgever, ENG Company, aan Omroep West. De cameraman was aan het werk om een reportage over buurtvaders te draaien voor RTL Nieuws. Hij was samen met verslaggever Eelco Hiltermann op pad toen hij in de buurt van de 's-Gravenzandelaan met de Hillegondastraat werd bekogeld. Hiltermann zei tegen Omroep West dat ze net begonnen waren met de opnames toen er iets naar hen werd gegooid. 'Ik hoorde een enorme knal, wat er precies is gegooid weet ik niet.'



Ongeluk

In Den Haag raakte in de nacht van zondag op maandag een fietser gewond na een aanrijding met een auto op de kruising van de Laan van Meerdervoort en de Laan van Eik en Duinen. De bestuurder van de auto reed na het ongeluk door.

In Den Haag was lange tijd onzekerheid over het doorgaan van de vuurwerkshows in Laak, op de Hofvijver en in Scheveningen. Uiteindelijk kon alleen die in hartje stad doorgaan, de andere werden wegens de harde wind afgelast. Bij de Hofvijver keken 15.000 mensen toe. Op het strand won Duindorp de jaarlijkse strijd om de vuurstapels van Scheveningen en werd alom feest gevierd.



Vol primeurs

Voor Den Haag was het overigens een jaarwisseling vol primeurs: het was de eerste keer dat burgemeester Krikke leiding gaf aan de hulpdiensten, voor de eerste maal was het Nationale Aftelmoment in de stad en ook kende Den Haag de primeur van vuurwerkvrije zones die door bewoners zelf konden worden aangevraagd. Ook stond voor de eerste maal een vuurwerkshow door inwoners zelf helemaal opgezet op het programma, al kon die door de te harde wind in Laak niet doorgaan.

Hoeveel mensen in onze regio uiteindelijk in totaal werden aangehouden, wordt later bekend. Lees ALLES over de jaarwisseling in ons liveblog.





