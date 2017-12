Haagse burgemeester Krikke hoopte vurig dat de vuurwerkshow op de Hofvijver kon doorgaan

DEN HAAG - De beslissing over het wel of niet doorgaan van de vuurwerkshow op de Hofvijver is een ingewikkelde geweest voor burgemeester Pauline Krikke van Den Haag. Pas rond half twaalf in de avond, besliste Krikke dat de vuurwerkshow een half uur later definitief kon doorgaan. 'Omdat we zo vurig hoopten dat de show door kon gaan hebben we de beslissing steeds een beetje voor ons uitgeschoven', zegt Krikke in de nacht van zondag op maandag.

Oud en Nieuw stond dit jaar in het teken van de harde wind. Een geplande vuurwerkshow in de Haagse wijk Laak, die dit jaar voor het eerst zou worden gehouden, werd eerder op de dag al afgelast vanwege de harde wind. De vuurwerkshow stond met deze harde wind te dicht op de bebouwing. En ook de show op Scheveningen kon niet doorgaan omdat de wind vanaf zee te hard was.

Vooral de vuurwerkshow op de Hofvijver zorgde voor hoofdbrekens. Deze show was dit jaar, na een paar jaar Amsterdam, voor het eerst het Nationaal Aftelmoment. 'Het lastige van deze afweging is dat je niet precies weet wanneer je het goed doet', legt Krikke uit. 'Want als je om zes uur 's avonds zegt dat we de show afgelasten, dan neem je de kans weg dat er een vuurwerkshow zou kunnen zijn. Daarom hebben we de beslissing steeds voor een beetje voor ons uitgeschoven.'



Rukwinden

Het probleem was met name de voorspelde rukwinden. 'Je weet niet precies of die rukwinden opduiken op het tijdstip van de vuurwerkshow. We hebben steeds vurig gehoopt dat er een tijdspanne was waarop er geen wind was en gelukkig bleek om half twaalf dat dit het geval was tussen twaalf uur en kwart over twaalf.'

Volgens Krikke is de jaarwisseling tot het moment van het interview met Omroep West om half vier in de ochtend 'redelijk rustig verlopen'. De definitieve cijfers komen maandag later op de dag. 'Tot nu toe is het redelijk rustig', zegt Krikke. 'Maar als je te maken krijgt met letsel en op de spoedeisende hulp terecht komt of als je die hulpverlener bent die vuurwerk naar zich toegeworpen krijgt, dan is dat echt anders. Het is dus rustig in zijn algemeenheid maar als jou wat treft, dan voelt dat echt anders.'

