Dit doet Omroep West op Nieuwjaarsdag!

DEN HAAG - Het nieuwe jaar is ingeluid en dat betekent dat de traditionele Nieuwjaarsduik op Scheveningen weer voor de deur staat. Bij Omroep West hoef je daar maandag niets van te missen. Op radio, tv en internet zijn we er LIVE bij. En allereerst: een gelukkig 2018 gewenst!

Op TV West beginnen we om 11.15 uur met een bijzondere uitzending van het TV West Nieuws, met daarin al het nieuws uit de regio rondom de jaarwisseling. Daarna schakelen we over naar het strand van Scheveningen, waar om 12.00 uur duizenden bikkels weer de koude Noordzee trotseren voor een frisse start van het nieuwe jaar.

Voor alle niet-duikers die er toch een beetje bij willen zijn: zij kunnen alles volgen op TV West en rechtstreeks via onze Facebookpagina. Presentatrice Martine Boerkamp en verslaggever Curt Fortin brengen verslag uit van dit ijskoude, maar hartverwarmende evenement.



89.3 Radio West

Kun je niet naar de televisie kijken? Geen probleem! De Nieuwjaarsduik is van 9.00 tot 13.00 uur ook op 89.3 Radio West live te volgen met Tjeerd Spoor. Daarna neemt Patrick van Houten het van 13.00 tot 16.00 uur over met 'Gelukkig Nieuwjaar!'. Een gezellige nieuwjaarshow waarin jij in kunt bellen en platen aan kunt vragen. Om 16.00 uur hoor je dan weer nieuws en actualiteiten bij Tjeerd Spoor.

Uitzending gemist? Geen probleem! Op de website van Omroep West zijn alle uitzendingen later terug te kijken én te beluisteren.