Automobilist verstopt zich in sloot na ongeluk Foto: Regio15

DEN HAAG - In de Haagse wijk Ypenburg is de politie in de nacht van zondag op maandag enige tijd op zoek geweest naar een bestuurder van een zwarte Audi. De automobilist werd door de politie vanaf de Rijswijkse Landingslaan gevolgd en kwam niet veel later in botsing met een andere auto.

De bestuurder vluchtte na het ongeluk te voet weg en verstopte zich in een nabijgelegen sloot. De politie zette de omgeving van de Anthony Fokkersingel af, maar dat was lange tijd zonder resultaat. Uiteindelijk werd hij gevonden in het water. Met onderkoelingsverschijnselen is hij naar het ziekenhuis vervoerd. Een tweede verdachte is nog niet gevonden. Bij de botsing in de nacht van zondag op maandag raakte de bestuurster van de andere auto gewond. Zij is naar het ziekenhuis gebracht.

