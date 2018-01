Twee steekpartijen in Den Haag: vijf man opgepakt

DEN HAAG - Tijdens de jaarwisseling heeft in een woning aan het Groenewegje een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij zijn twee mannen gewond geraakt. De twee zijn aangehouden. Het gaat om een 19-jarige man uit Zoetermeer en een 27-jarige man uit Leiderdorp.

De ambulancedienst heeft een slachtoffer in de ambulance gecontroleerd, en die is uiteindelijk onder begeleiding van een agent vervoerd naar het Westeinde ziekenhuis in Den Haag. Het tweede slachtoffer is ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend.

In een woning aan de Laakweg vond ook een steekpartij plaats. In de woning vonden agenten een gewonde man. Drie mannen werden aangehouden, de aanleiding van deze steekpartij is ook niet duidelijk.

