Deel dit artikel:











Fotograferen, proosten in de auto en op zoek naar incidenten: een nacht mee met Regio15 (Beeld: Omroep West)

DEN HAAG - Zoals iedere jaarwisseling zijn er niet alleen feestgangers, maar moeten er flink wat mensen ook 'gewoon' werken. Zo ook Danny Botman uit Honselersdijk en Sander Paardekooper uit Den Haag. De twee zijn fotografen bij nieuwswebsite Regio15. Iedere jaarwisseling laten ze de feesten links liggen, en zijn ze de hele nacht op pad om foto's te maken van incidenten en het werk van hulpdiensten. Ze rijden samen in één van de in totaal zeven auto's van Regio15, alleen dit jaar was voor de twee anders dan anders.

De jaarwisseling is voor vrijwel alle fotografen van Regio15 dé nacht van het jaar. 'We kijken hier allemaal naar uit. Er is veel te doen en je kan nooit voorspellen wat er gaat gebeuren', zegt Paardekooper. Maar dit jaar is dat voor de twee toch echt anders. De routes die ze samen rijden door de regio zijn steeds vrij van incidenten. De auto van Regio15 die het dichtsbij een incident is wordt er ook op afgestuurd, maar dat is bij Paardekooper en Botman steeds niet het geval. 'Als ik het vergelijk met anderen jaren is vrij rustig. Eigenlijk de afgelopen dagen al. Maar ik denk dat het weer flink meespeelt', verklaart Botman. Zijn collega vult aan: 'Toevallig waren er een paar auto's waar steeds de autobranden bij in de buurt waren, dus die hebben wij jammer genoeg niet gezien.' LEES OOK: SAMENVATTING: Jaarwisseling met ruim 30 autobranden en geweld tegen hulpverleners