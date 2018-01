Deel dit artikel:











Minder incidenten tijdens jaarwisseling in regio Leiden Regio viert Oud en Nieuw (Foto: Richard Mulder)

LEIDEN - Voor de hulpdiensten in de regio Leiden, Alphen, Gouda en in de Bollenstreek is de jaarwisseling rustiger verlopen dan in de voorgaande jaren. Dat blijkt uit een inventarisatie. Volgens de Veiligheidsregio wordt daarmee 'de positieve trend van de afgelopen jaren doorgezet en werpt de samenwerking tussen gemeenten, politie, brandweer, ambulancedienst en omgevingsdiensten zijn vruchten af.'

Tijdens de nacht zijn wel aanhoudingen verricht vanwege het afsteken van vuurwerk, mishandeling en vernieling, maar grootschalige ordeverstoringen zijn er niet geweest. In Leiden is een politieagent gewond geraakt omdat hij door een man werd aangevallen. Hij kwam daarbij ongelukkig ten val en brak een kuitbeen. Twee mensen zijn aangehouden. Voor Brandweer Hollands Midden is de jaarwisseling rustiger verlopen dan vorig jaar. Er werden 194 meldingen afgehandeld ten opzichte van 227 meldingen tijdens de jaarwisseling 2016-2017. Daarbij ging het in de meeste gevallen om afval- of containerbrandjes. Grote branden hebben zich niet voorgedaan. Ook is er dit jaar geen sprake geweest van agressie tegen brandweermedewerkers. Een complete lijst met alle incidenten in de regio Leiden vind je hier. LEES OOK: Fotograferen, proosten in de auto en op zoek naar incidenten: een nacht mee met Regio15