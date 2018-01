Vuurwerkslachtoffer loopt ernstig oogletsel op

REGIO - Een man heeft ernstig oogletsel opgelopen door vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Dat laat het Westeinde Ziekenhuis weten. Een stuk vuurwerk ontplofte in zijn gezicht. Ook ligt in dat ziekenhuis een man op de intensive care na een val van de trap. Verder viel het bij de meeste ziekenhuizen mee met de verwondingen tijdens de jaarwisseling blijkt uit een rondgang.

Bij het Westeinde -en Bronovoziekenhuis in Den Haag was de drukte vergelijkbaar met vorig jaar. 'Het was druk, maar zeker niet chaotisch', laat een woordvoerder weten. In totaal moesten er negen mensen behandeld worden voor vuurwerkletsel. Naast het slachtoffer dat zwaar oogletsel opliep, gaat het om lichtere verwondingen aan bijvoorbeeld handen of kruit in de ogen. Zeven mensen moesten in het ziekenhuis hun roes uitslapen na een alcoholvergiftiging en twaalf personen moesten behandeld worden na een mishandeling.

Het Hagaziekenhuis had het iets minder druk dan de vorige jaarwisseling. Daar moesten veertien mensen behandeld worden na het afsteken van vuurwerk. De ziekenhuizen LUMC, Alrijne en Groene Hart hebben voor letsel als gevolg van vuurwerk dertien personen behandeld. Eén persoon moest behandeld worden voor letsel na een vechtpartij.



Delft: drie mensen minder dan vorig jaar

Ook het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft spreekt van een relatief rustige nacht. 'We zijn blij dat drie mensen minder dan vorig jaar behandeld hoefden te worden', aldus een woordvoerder. In totaal moesten in Delft acht mensen behandeld worden op de spoedeisende hulp. Vier in verband met vuurwerk en vier omdat ze teveel gedronken hadden.

