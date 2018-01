Deel dit artikel:











Duizenden duiken 2018 tegemoet op Scheveningen Nieuwjaarsduik op Scheveningen (Foto: ANP)

DEN HAAG - Het nieuwe jaar is traditiegetrouw ingeluid met de Nieuwjaarsduik op Scheveningen. Tienduizend helden doken om 12.00 uur de koude Noordzee in. Lees en bekijk alles over de duik in ons liveblog!