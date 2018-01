Gelukkig nieuwjaar! Dit staat je te wachten in 2018

DEN HAAG - Gelukkig nieuwjaar! Wat staat Zuid-Holland te wachten in 2018? Er staan alweer verkiezingen voor de deur; dit keer voor de gemeenteraad.

We gaan dit jaar weer naar de stembus. Vorig jaar kozen we nog een nieuwe Tweede Kamer, dit jaar mogen we op woensdag 21 maart naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Omroep West besteedt daaraan natuurlijk veel aandacht op internet, tv en radio. Zo komt er een Radio West Verkiezingstour en zijn er lijsttrekkersdebatten. Op de avond van de verkiezingen kun je de uitslagen live volgen via alle kanalen van Omroep West.

Het gaat goed met de economie ook in de provincie Zuid-Holland. De economie trekt aan en de werkloosheid daalt. Ook de verkoop van huizen staat op een record. Commissaris van de Koning Jaap Smit zei in zijn nieuwjaarsboodschap dat het zaak is dat we er allemaal van kunnen profiteren.



Scheveningen bestaat twee eeuwen

Scheveningen beleeft in 2018 een feestjaar. Het vissersdorp veranderde tweehonderd jaar geleden in een badplaats. Dat wordt gevierd met meer dan honderd festiviteiten in de stad. Precies tweehonderd jaar geleden, in 1818, bouwde Scheveninger Jacob Pronk het eerste badhuis op Scheveningen. Den Haag viert deze verjaardag met veel festiviteiten.

Er zijn grote nieuwe, maar ook bekende publiekstrekkers. In de zomer organiseert ROC Mondriaan een modeshow met als thema '200 jaar badmode'. Het WK Zandsculpturen moet in de zomer honderdduizenden bezoekers naar het Lange Voorhout trekken. Ook komt er de avond voor de City Pier City Loop een City Pier Night Walk van tien kilometer, een oldtimershow op de boulevard en spelen elf musea in de stad in op het themajaar met aangepaste tentoonstellingen.



Volvo Ocean Race

De finish van de Volvo Ocean Race is op Scheveningen. De boten zijn nu nog onder weg naar Hongkong. Na 46.000 gezeilde zeemijlen zullen de zeilers finishen en aanmeren in de haven van Scheveningen. Van 23 juni tot en met 1 juli kun jij tijdens het negendaagse Volvo Ocean Race Festival Den Haag de boten van de zeilers bewonderen in de Scheveningse haven, meedoen aan verschillende watersportactiviteiten en genieten van optredens in het Zuiderstrandtheater.



Parkpop en vuurwerkfestival en het weer

En natuurlijk zijn er dit jaar weer de vaste publiektrekkers. We noemen daarbij Parkpop. Op 24 juni start het spektakel weer in het Zuiderpark. En natuurlijk mogen we het internationale vuurwerkfestival niet vergeten. In 2018 vindt het vuurwerkfestival Scheveningen plaats op 10, 11, 17 en 18 augustus.

En wat gaat het weer doen dit jaar? De jaarwisseling was de warmste ooit gemeten, meldt weeronline.nl. En 2017 staat in de top 10 van de meest warme jaren. De weerbureaus houden het erop dat het een zachte winter wordt. Worden er in 2018 weer records gebroken? Omroep West weerman Huub Mizee gaat het ook dit jaar weer aan u vertellen.