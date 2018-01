Deel dit artikel:











Geweld tegen hulpverleners: agent geschopt in Zoetermeer Ongeregeldheden Kaapseplein Den Haag (foto: Marofer)

ZOETERMEER - Een 21-jarige man uit Zoetermeer is op de Eerste Stationsstraat in zijn woonplaats aangehouden omdat hij geweld tegen hulpverleners gebruikte. Hij belemmerde een aanhouding en bedreigde daarna een agent met een fles en trapte een andere agent in zijn buik.

De Zoetermeerder is meegenomen naar het bureau. De agent heeft aangifte gedaan van mishandeling. In Leiden brak een agent een been nadat hij ongelukkig ten val was gekomen omdat hij van achteren werd aangevallen. Samen met collega's was de politieman een opstootje aan het sussen op de Lange Mare toen hij werd besprongen. Twee mannen van 18 en 20 jaar zijn aangehouden.

Kaapseplein Op het Kaapseplein in Den Haag werden agenten bekogeld met zwaar vuurwerk. Hier zijn ook twee aanhoudingen verricht, een 19-jarige man en een 21-jarige man zijn opgepakt. LEES OOK: Jaarwisseling met ruim 30 autobranden en geweld tegen hulpverleners