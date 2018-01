Moslims vegen op Nieuwjaarsdag de straten van Haagse wijk schoon

DEN HAAG - Terwijl veel mensen op Nieuwjaarsdag in de vroege uurtjes hun bed gingen opzoeken, waren zo'n dertig mannen van de Mobarak Moskee in Den Haag al weer vroeg uit de veren. Want voor hun geen vuurwerk afsteken, maar de rotzooi opruimen.

Het schoonvegen van de straten in de wijk Benoordenhout is een traditie die al ruim twintig jaar duurt. Volgens Usman Ahmad is de achterliggende gedachte het verrichten van een goede daad: 'Een goede daad aan het begin van het nieuwe jaar, om iets terug te doen voor de samenleving.'

Ze vinden het niet vervelend om de rommel van anderen op te ruimen: 'Je doet niet alleen wat voor je naaste buren, maar je zorgt ook dat de straat weer veilig en schoon is.' Zelf vuurwerk afsteken is er dan ook niet bij. Ahmad: 'Dat is afgestoken en dan is het weg. In onze ogen is dat eigenlijk het weggooien van geld.'

