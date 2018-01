Meer aanhoudingen in Haaglanden tijdens jaarwisseling

DEN HAAG - In de regio Haaglanden met inbegrip van Den Haag zijn tijdens de jaarwisseling in totaal 98 mensen aangehouden. Bij de vorige jaarwisseling waren dat er 61. Volgens de Veiligheidsregio waren er in de stad Den Haag 18 autobranden, iets meer dan het jaar ervoor.

Bij de jaarwisseling in de gemeente Den Haag hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. De hulpdiensten hadden wel flink wat werk om kleinere incidenten en ongeregeldheden te bestrijden. Op het Kaapseplein werden agenten bekogeld met vuurwerk. Twee personen zijn daarbij aangehouden. Burgemeester Krikke zegt het onacceptabel te vinden dat de hulpverleners bekogeld zijn.

De vuurwerkshow op de Hofvijver bij het Nationaal Aftelmoment van de NOS, dat dit jaar voor het eerst in Den Haag was, werd bezocht door 15.000 mensen. Ook de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp werden volgens de gemeente druk bezocht. Dit jaar werd een proef gehouden met vrijwillige vuurwerkvrije zones, waarbij bewoners zelf hun straat of pleintje vuurwerkvrij hielden. Achttien bewonersinitiatieven hadden borden aangevraagd. De komende weken wordt deze proef met de bewoners geëvalueerd.



Burgemeester Krikke niet ontevreden

In een persbericht zegt burgemeester Pauline Krikke: 'Het is natuurlijk fijn dat er geen ernstige calamiteiten waren en dat de jaarwisseling voor het overgrote deel van de mensen in Den Haag een feest was. Maar voor mij geldt: ieder incident is er één teveel. Je zal maar met vuurwerkletsel op de spoedeisende hulp zijn beland. Of het zal jouw auto zijn die in brand is gevlogen. Of het zal jou als hulpverlener overkomen dat er vuurwerk naar je wordt gegooid, dan heb je er niets aan dat de jaarwisseling over het algemeen relatief rustig verlopen is. Dan is dat voor jou echt anders. Dus tevredenheid? Nee ,dat is te sterk uitgedrukt. Laat ik het erop houden dat ik alles overziend vooralsnog niet ontevreden ben.'

