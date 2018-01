Sonja Barend, Maartje Paumen en Tommy Wieringa maken kans op Haagse boekenprijs

Maartje Paumen in actie tijdens de olympische finale van 2016. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Voormalig televisiepresentatrice Sonja Barend, ex-tophockeyster Maartje Paumen en schrijver Tommy Wieringa zijn de bekendste Nederlandse namen van kanshebbers op de titel 'beste Haagse boek van 2017'. Zij behoren tot de twaalf genomineerden in de jaarlijkse publieksverkiezing van boekhandel Paagman.

Het levensverhaal van Barend (Je ziet mij nooit meer terug), de gelijknamige biografie van Paumen en Wieringa's roman De heilige Rita krijgen concurrentie uit binnen- en buitenland. Onder anderen van twee Haagse vrouwen: schrijfster/illustratrice Francine Oomen met haar achternaam dragende prozadebuut en auteur Tal Maes met de gids 111 plekken in Den Haag die je gezien moet hebben.

De overige kanshebbers zijn schrijfster/theatermaakster Marjolijn van Heemstra en illustratrice Annet Schaap, de Amerikaanse thrillerschrijfster Karin Slaughter, de Australische kinderboekenauteur Andy Griffiths, de Israëlisch-Britse kok Yotam Ottolenghi, de Israëlische historicus Yuval Noah Harari en de Japanse schrijver Haruki Murakami.



Stemmen

Boekhandel Paagman organiseert voor de vijfde keer een verkiezing om het 'beste boek van Den Haag' te bekronen. De hele maand januari kunnen Haagse lezers hun stem uitbrengen en daarmee kunnen ze zelf ook prijzen winnen. Stemmen kan via de website en in de winkels van Paagman.

Vorig jaar ging de prijs postuum naar Marnix Rueb, de geestelijk vader van Haagse Harry, voor zijn laatste stripalbum De Mazzol. Eerdere winnaars waren De Amerikaanse prinses (Annejet van der Zijl, 2015), Nijntje an zei innut Haags (Dick Bruna met vertaling van Marnix Rueb, 2014) en De Haagse Plekken (Ad van Gaalen, 2013).



De lijst met alle genomineerden:

111 plekken in Den Haag die je gezien moet hebben - Tal Maes

De heilige Rita - Tommy Wieringa

De moord op Commendatore (Deel 1: Idea) - Haruki Murakami

De waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen - Andy Griffiths

En we noemen hem - Marjolijn van Heemstra

Goede dochter - Karin Slaughter

Homo Deus - Yuval Noah Harari

Je ziet mij nooit meer terug - Sonja Barend

Lampje - Annet Schaap

Oomen stroomt over - Francine Oomen

Paumen - Maartje Paumen

Sweet - Yotam Ottolenghi

